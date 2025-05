Zverev vor Paris auf Platz drei - Lys klettert weiter

Alexander Zverev startet als Weltranglistendritter in die letzte Woche vor den French Open in Paris (ab 25. Mai). Der Hamburger, der sich kurzfristig für den Start beim Vorbereitungsturnier in seiner Heimatstadt entschieden hat, fiel nach dem Masters in Rom um einen Platz zurück. Weiter an der Spitze liegt Jannik Sinner (Italien), Rom-Champion Carlos Alcaraz (Spanien) folgt auf Platz zwei.