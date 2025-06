Tennis: Zverev - Moutet LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker

Alexander Zverev greift beim ATP-Turnier in Stuttgart ins Geschehen ein. So können Sie das Match live im TV verfolgen.

Grüner Rasen statt roter Asche: Alexander Zverev bestreitet am Donnerstag sein Saisondebüt auf Rasen.

Der 28-Jährige trifft im Achtelfinale des ATP-Turniers in Stuttgart auf den Franzosen Corentin Moutet (15 Uhr). Zverev will auf dem Weissenhof Schwung holen für das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 30. Juni).