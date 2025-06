Zverev schimpft über Boris Becker!

Erst das Viertelfinal-Aus in Roland Garros, jetzt der Ärger über die TV-Experten : Nach seiner Ankunft beim Rasenturnier in Stuttgart ließ Alexander Zverev seinem Frust freien Lauf.

Zverev: „Ihre Meinung nehme ich nicht ernst“

Das gefiel Zverev nicht - ebenso wenig wie die Kommentare der früheren Bundestrainerin Barbara Rittner, „die, was weiß ich, warum, so viel Meinung hat zu meiner Karriere“, sagte Zverev und ergänzte: „Ihre Meinung nehme ich erstens nicht ernst und zweitens hat sie eine falsche Meinung in meinen Augen.“

Becker hatte Zverev zu einer Veränderung in seinem Umfeld geraten , um sich den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel zu erfüllen. „Irgendwann brauchst du neue Geräusche und ein neues Umfeld. Im Fußball ist das auch so, da bleibt der Trainer im Normalfall auch nicht zehn Jahre bei einem Verein.“

Rittner (52) meinte zu Zverevs Erklärung, seine Niederlage gegen Novak Djokovic hatte etwas mit dem Temperatursturz am Abend in Paris zu tun: „Das kann er mir nicht erzählen.“

Zverev startet in Stuttgart nach einem Freilos in der ersten Runde voraussichtlich am Donnerstag in die Rasensaison. Dann könnte er auch Becker über den Weg laufen. Einem Gespräch würde Zverev dabei nicht ausweichen.