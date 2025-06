Becker gibt sehr private Einblicke: "Was ich erlebt habe, hält keine Sau aus"

Boris Becker gewährt in einem Interview sehr private Einblicke, spricht auch über kritische Phasen in seinem Leben - und rechnet mit den deutschen Medien ab.

Becker: „Eigentlich war ich mit Mitte 20 am Ende“

Becker gab aber auch zu, seine Profi-Karriere zu spät beendet zu haben: „Wäre es nach mir gegangen, hätte ich viel früher aufhören wollen. Ich hatte alles gewonnen, was ich gewinnen wollte. Und wenn du zum siebten Mal im Wimbledon-Finale stehst, dann weißt du, wie es geht. Das hat mich emotional nicht mehr gepackt. Eigentlich war ich mit Mitte 20 am Ende und hatte keine Motivation mehr.“

Becker verriet, wer ihn am Aufhören hinderte: „Das Management, die Berater, die Trainer, die wussten von meinen Gedanken und meinten nur: Bist du wahnsinnig, du hast Verträge, du bist in den Top 10, du kriegst Millionen. Deswegen habe ich mich breitschlagen lassen, weiterzuspielen.“

Boris Becker: „Ich geriet in einen Strudel“

Laut Becker „kommst du nach der Karriere in eine Komfortzone. Man muss sich nicht mehr beherrschen. Und dann wird man auch bei den Entscheidungen nachlässiger und guckt nicht mehr so genau hin, was im Vertrag im Kleingedruckten steht, und glaubt stattdessen das, was der Anwalt sagt.“