French Open heute: Zverev - Griekspoor live im Free-TV, Stream und Ticker

Die dritte Runde in Paris war für Alexander Zverev kein Problem: Glatt in drei Sätzen bezwang der deutsche Tennis-Star seinen Gegner Flavio Cobolli.

Doch am Montag wartet direkt die nächste Prüfung, wenn es Zverev mit Tallon Griekspoor zu tun bekommt.

So können Sie Zverev - de Jong bei den French Open heute live verfolgen:

Der Niederländer war für den 28-Jährigen so manches Mal eine schwere Hürde - so auch im vergangenen Jahr, als Griekspoor den Deutschen in den fünften Satz zwang.