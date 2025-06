Tennis heute live: Zverev - Sonego im Free-TV, Stream & Ticker

Nach der Final-Niederlage in Stuttgart jagt Alexander Zverev weiter seinen ersten Rasentitel. In Halle trifft er auf einen Sinner-Vertrauten.

Kann Alexander Zverev bei den Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen seinen ersten Turniersieg auf Rasen in seiner Karriere feiern? Im Achtelfinale trifft der Hamburger am Donnerstag nicht vor 15.30 Uhr auf Lorenzo Sonego aus Italien.