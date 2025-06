Tennis: Zverev & Engel LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker

Alexander Zverev steht nach seinem Auftaktsieg beim ATP-Turnier in Stuttgart vor der nächsten Aufgabe. Auch Youngstar Engel ist gefordert. So können Sie das Match live im TV verfolgen.

Der 28-Jährige trifft im Viertelfinale des ATP-Turniers in Stuttgart auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima (15 Uhr). Das Turnier dient vor allem als Vorbereitung für das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 30. Juni). Zverev hatte in der ersten Runde ein Freilos. Im Achtelfinale besiegte er den Franzosen Corentin Moutet glatt in zwei Sätzen.