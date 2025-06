Zverev über Becker: „Sehr überraschend“

„Er hat mir nicht geschrieben, kein Kontakt, gar nichts“, sagte der Weltranglistendritte am Donnerstag nach seinem Achtelfinalerfolg gegen den Franzosen Corentin Moutet beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart, wo Becker am Dienstag noch zu Gast gewesen war. „Sehr überraschend auch aus meiner Sicht.“