Rettet Nadals Ex-Coach einen gefallenen Champion?

Mehr Stabilität auf dem Trainerposten

Die Kooperation mit Raducanu soll mindestens bis Jahresende laufen. Es ist ein deutliches Signal in Richtung mehr Stabilität. Im Jahr 2021 hatte sie als Qualifikantin sensationell die US Open gewonnen, fiel danach aber in ein tiefes Leistungsloch. Mehrere Trainerwechsel hatten in der Vergangenheit immer wieder für Unruhe gesorgt. Zuletzt stand Mark Petchey als Berater an Raducanus Seite, der allerdings keine langfristige Rolle einnehmen wollte.