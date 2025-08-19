Weltrangliste: Zverev weiter Dritter - Swiatek neue Zweite

SID 19.08.2025 • 11:21 Uhr Für Alexander Zverev bleibt das Spitzenduo in der Weltrangliste weit entfernt. Bei den Frauen gibt es vorne eine Veränderung.

Alexander Zverev geht als Dritter der Weltrangliste in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, liegt aber weiterhin deutlich hinter dem Spitzenduo.

Der Italiener Jannik Sinner bleibt trotz seiner Aufgabe im Finale von Cincinnati gegen Carlos Alcaraz mit 11.480 Punkten klar vor dem Spanier, der durch seinen achten Masters-1000-Titel mit nun 9590 Punkten den Abstand auf die Verfolger vergrößert hat. Der Hamburger Zverev folgt mit 6230 Zählern.

Unter den besten acht Spielern gibt es vor den US Open (ab Sonntag) keine Veränderungen. Der Russe Karen Chatschanow verbesserte sich um drei Plätze und wird nun als Neunter geführt. Holger Rune aus Dänemark rutschte aus den Top Ten auf Rang elf.

Tennis-Überraschung macht großen Sprung

Der größte Sprung der Woche geht auf das Konto des Franzosen Terence Atmane: Der 23-Jährige war nach Siegen unter anderem gegen Rune und den US-Amerikaner Taylor Fritz ins Halbfinale von Cincinnati gestürmt, das beschert ihm eine Verbesserung um 67 Plätze auf Rang 69.

Bei den Frauen eroberte Iga Swiatek mit ihrem Turniersieg in Cincinnati den zweiten Platz. Die Polin verdrängte Coco Gauff auf Rang drei und liegt nun knapp vor der US-Amerikanerin. Aryna Sabalenka bleibt mit großem Vorsprung an der Spitze, die Belarussin hat als Titelverteidigerin bei den US Open viele Punkte zu verteidigen.