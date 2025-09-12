Djokovic und Nadal gratulieren: Tennis-Star verkündet Baby-News

Frohe Kunde! Wie der norwegische Tennis-Star Casper Ruud am Donnerstag bekanntgab, erwarten der 26-Jährige und seine Verlobte Maria Galligani ihr erstes gemeinsames Kind.
Tennis-Star verkündet Baby-News
Auf Instagram teilte das Paar mit, dass im Jahr 2026 ein Mädchen das Licht der Welt erblicken wird. „Das Team wächst. Bis nächstes Jahr, kleines Mädchen“, schrieb Ruud unter seinem Beitrag und fügte ein Herz- und Engel-Emoji hinzu.
Djokovic, Alcaraz und Nadal gratulieren
Ruud, der im Mai mit dem Gewinn des ATP Masters 1000 in Madrid seinen bislang größten Erfolg feiern konnte, hatte sich im vergangenen Jahr mit seiner Partnerin verlobt. Ruud und Galligani sind offiziell seit 2018 ein Paar.
Unter dem Beitrag gratulierten zahlreiche Tenniskollegen den kommenden Eltern. So kommentierte Novak Djokovic drei Emojis mit Herzaugen unter den Post, US-Open-Sieger Carlos Alcaraz schrieb „Glückwunsch“ unter den Beitrag. Auch Ikone Rafael Nadal ließ es sich nicht nehmen, Ruud zu gratulieren, und schrieb, ebenfalls wie Alcaraz, „Glückwunsch“.