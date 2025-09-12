"Habe ein Trauma erlebt!" Abgestürzter Tennis-Star emotional!

Auch bei den US Open ist es Stefanos Tsitsipas nicht gelungen, seine Form wiederzufinden – im Gegenteil. Der Grieche schied bereits in der zweiten Runde gegen den Deutschen Daniel Altmaier in fünf Sätzen aus. Ein erneuter Rückschlag. Zuletzt schaffte er es bei den French Open 2024, die zweite Runde zu überstehen.
Tennis-Star findet emotionale Worte
„Die US Open waren schwierig für mich, weil ich mit vielen Zweifeln auf den Platz ging und mir nicht sicher war, ob ich mein erstes Match überhaupt beenden könnte“, wurde Tsitsipas von der spanischen Sportzeitung Marca bei einer Medienrunde zitiert. „Ich hatte sehr negative Gedanken, weil ich erwartet hatte, dass es mir nach meiner Rückenverletzung schon viel besser gehen würde.“
Tief gefallener Tennis-Star
Probleme dieser Art sind für Tsitsipas nichts Neues. Bereits in der ersten Runde von Wimbledon hatten ihn Rückenschmerzen zur Aufgabe gezwungen. Gegen Altmaier ließ er sich auch zweimal medizinisch behandeln. „Ehrlich gesagt habe ich seit Wochen viele unangenehme Dinge erlebt, von denen die Leute keine Ahnung haben. Ich tue alles, um zu verstehen, was mit mir los ist“, beschrieb der 27-Jährige seinen nach wie vor andauernden Kampf gegen den eigenen Körper.
Tsitsipas: „Ich bin sehr gestresst und angespannt“
Im Vorfeld der US Open sei es ihm noch bergauf gegangen. Doch mit Beginn der Spiele kehrten auch die Schwierigkeiten zurück. „Ich bin sehr gestresst und angespannt“, gestand Tsitsipas und fügte hinzu: „Ich glaube, das spielt eine Rolle, ebenso wie das mangelnde Vertrauen in mein Tennis, das ich spüre, weil ich in den vergangenen Monaten kaum Spiele gewonnen habe.“ Die gesundheitlichen Probleme würden ihn fertig machen.
Mittlerweile steht die frühere Nummer drei der Weltrangliste nur noch auf Position 27. „Ich habe viel Zeit und Mühe investiert und unzählige Stunden trainiert, um wieder fit zu werden. Mental macht es mich völlig fertig, dass ich nach all dem nicht in der Lage bin, anzutreten“, sagte Tsitsipas weiter und betonte, „in letzter Zeit ein Trauma erlebt“ zu haben.
Am kommenden Wochenende steht für Tsitsipas das Davis-Cup-Duell mit Brasilien an. Er könne „nicht viel versprechen“. Doch immerhin soll er sich laut eigener Aussage schon „besser als vor zwei oder drei Wochen“ fühlen.