Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Tennis>

"Irreführende Werbung": Nadal beklagt KI-Betrug

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Nadal beklagt KI-Betrug

Rafael Nadal hat vor einer Betrugsmasche mit künstlicher Intelligenz gewarnt. Dem Spanier geht es dabei vor allem um gefälschte Videos.
Rafael Nadal spricht acht Monate nach seinem Rücktritt über sein neues Leben. Der 14-fache French-Open-Sieger plant diverse Showmatches, vermisst das professionelle Tennis aber kaum.
SID
Rafael Nadal hat vor einer Betrugsmasche mit künstlicher Intelligenz gewarnt. Dem Spanier geht es dabei vor allem um gefälschte Videos.

Tennisidol Rafael Nadal hat vor einer Betrugsmasche mit künstlicher Intelligenz gewarnt, bei der der Spanier als angebliches Testimonial fungiert. Er habe gemeinsam mit seinem Team festgestellt, „dass auf einigen Plattformen gefälschte Videos kursieren, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden und in denen eine Figur erscheint, die mein Aussehen und meine Stimme imitiert“, sagte Nadal in einer Erklärung in den Sozialen Medien.

{ "placeholderType": "MREC" }

In den Videos würden ihm „Ratschläge oder Investitionsvorschläge“ zugeschrieben, „die nicht von mir stammen“, erklärte Nadal: „Das ist irreführende Werbung.“ Der 22-malige Grand-Slam-Sieger, der seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hatte, bat seiner Follower um erhöhte Vorsicht.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite