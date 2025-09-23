"Irreführende Werbung": Nadal beklagt KI-Betrug

Rafael Nadal hat vor einer Betrugsmasche mit künstlicher Intelligenz gewarnt. Dem Spanier geht es dabei vor allem um gefälschte Videos.

Tennisidol Rafael Nadal hat vor einer Betrugsmasche mit künstlicher Intelligenz gewarnt, bei der der Spanier als angebliches Testimonial fungiert. Er habe gemeinsam mit seinem Team festgestellt, „dass auf einigen Plattformen gefälschte Videos kursieren, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden und in denen eine Figur erscheint, die mein Aussehen und meine Stimme imitiert“, sagte Nadal in einer Erklärung in den Sozialen Medien.