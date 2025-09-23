Zverev-Szene sorgt für Wirbel

Vincent Wuttke 23.09.2025 • 18:25 Uhr Alexander Zverev sorgt beim Laver Cup für Aufsehen, weil er Teamkollegen Carlos Alcaraz zu ignoriert scheint. Die Szene wird ein viraler Hit.

Hat Alexander Zverev seinen Teamkollegen Carlos Alcaraz mit Absicht ignoriert? Ein Video der beiden Tennis-Stars vom Laver Cup sorgt nun in den Sozialen Medien für Wirbel.

Darauf ist zu sehen, wie Alcaraz dem Deutschen eindringliche Ratschläge im Match gegen Taylor Fritz erteilte - oder erteilen wollte. Denn Zverev hörte offenbar nicht wirklich zu und rief mitten in dessen Motivationsversuchen lieber Casper Ruud zu sich.

Passiert ist die Szene am Sonntag im entscheidenden Einzel.

Zverev hatte den ersten Satz gegen seinen Angstgegner bereits verloren und lag zu dem Zeitpunkt mit 6:5 in Führung. Nun ging es um die Taktik für das folgende Aufschlagspiel von Fritz.

Alcaraz sagte: „Setze ihn unter Druck, lass ihn spielen, lass uns kämpfen, lass uns den Punkt machen. Am Anfang zwei, drei Schläge, und dann gib alles.“

Alcaraz? Zverev holt sich lieber Tipps von Ruud

Während Alcaraz versuchte, Tipps zu geben, beschäftigte sich Zverev ohne jedes Zeichen, dass er Alcaraz zuhöre, mit seinem Handtuch. Dies ist allerdings nicht völlig ungewöhnlich, da sich die Spieler in den kurzen Pausen oft im Tunnel befinden.

Ungewöhnlich war aber zumindest dennoch ein wenig, dass der Deutsche auf Alcaraz‘ Hinweise so gar nicht reagierte und dann aber mit Ruud sprechen wollte.

Zverev fragte den Norweger nach der richtigen Positionierung bei den Returns, worauf Ruud entgegnete, er solle in diesem Spiel einfach alles reinlegen.

Das Verlangen nach Ruuds Tipps verwunderte insofern, als das dieser anders als Alcaraz bei diesem Laver Cup überhaupt noch nicht gegen Fritz gespielt hatte. Allerdings hat der 26-Jährige eine recht gute Bilanz gegen den US-Amerikaner.

Zverev zieht sich Zorn einiger Tennis-Fans zu

International sorgte Zverevs Aktion jedenfalls für Aufsehen und erntete teilweise deutliche Kritik der Tennisfans.

„Das ist das Problem. Er denkt, dass er der Beste ist und wenn ihm mal ein Profi (Alcaraz ist sechsmaliger Grand-Slam-Sieger) Tipps gibt, ignoriert er es“, schrieb ein Anhänger, der dafür viel Zustimmung erhielt.

Unter den Spielern selbst wird diese Aktion wohl weniger heiß gekocht werden, aber unter den Fans sorgt es auf alle Fälle für reichlich Gesprächsstoff.