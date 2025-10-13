Siegemund klettert - Vacherot katapultiert sich in Top 50

SID 13.10.2025 • 09:46 Uhr Die routinierte Laura Siegemund und der Überraschungssieger aus Monaco machen auf sich aufmerksam.

Laura Siegemund klettert in frühere Höhen - Überraschungs-Champion Valentin Vacherot katapultiert sich in die Top 50: Sowohl die routinierte Schwäbin als auch der in Shanghai erfolgreiche Monegasse haben in den Weltranglisten der WTA und ATP große Sätze gemacht.

Vacherot, der als Qualifikant zum erstaunlichen Titelgewinn in der chinesischen Metropole stürmte, schnellte um satte 164 Plätze auf Rang 40 vor. Noch als Nummer 204 der Weltrangliste hatte er am Sonntag im Finale von Shanghai seinen Cousin Arthur Rinderknech mit 4:6, 6:3, 6:3 bezwungen.