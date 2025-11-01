Alexander Zverev vs. Jannik Sinner im Halbfinale von Paris LIVE im TV & Stream

Im Finale von Wien vor knapp einer Woche war Alexander Zverev nah dran. Jetzt bekommt er schon wieder die Chance gegen Jannik Sinner.
Schnelle Revanche: Zverev fordert Sinner
Im Halbfinale des Masters in Paris kommt es zur schnellen Revanche zwischen dem deutschen und dem italienischen Tennis-Star.
Alexander Zverev vs. Jannik Sinner: So können Sie das Halbfinale beim Masters in Paris verfolgen
- TV: Sky
- Stream: WOW
Der hatte in Wien am vergangenen Sonntag nur knapp mit 3:6, 6:3, 7:5 gewonnen und damit den Ausgleich im direkten Duell hergestellt. Mittlerweile haben beide Spieler je vier Matches für sich entschieden.
In Paris ist das Halbfinale als zweites Spiel nach dem Duell zwischen Felix Auger-Aliassime und Alexander Bublik (14.30 Uhr) angesetzt. Je nach Verlauf dieses Spiels wird das zweite Halbfinale in etwa um 17 Uhr beginnen.
Etwas ausgeruhter dürfte Sinner in das Duell mit Zverev gehen. Während der Deutsche im Viertelfinale erst nach zweieinhalb Stunden Daniil Medvedev mit 2:6, 6:3, 7:6 niederringen konnte, hatte der Südtiroler mit Ben Shelton beim 6:3, 6:3 deutlich weniger Probleme.