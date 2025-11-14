Billie Jean King Cup: Seidel gewinnt Premierenmatch

SID 14.11.2025 • 16:18 Uhr Debütantin Ella Seidel bringt das Team von Rainer Schüttler mit 1:0 in Führung.

Ella Seidel hat ein gelungenes Debüt im Billie Jean King Cup gefeiert und den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt für die deutschen Tennis-Frauen gemacht. Im Auftaktmatch des Playoff-Duells gegen die Türkei setzte sich das 20 Jahre alte Talent problemlos mit 6:1, 6:1 gegen Berfu Cengiz durch, damit geht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit 1:0 in Führung.

Als nächste Spielerin geht Deutschlands Nummer eins, Eva Lys, an den Start - und kann den Erfolg gegen die Türkei bereits perfekt machen.

Damit wäre der Verbleib in der Spitzengruppe in Reichweite. Am Sonntag (13 Uhr/Tennis.de) trifft die DTB-Auswahl noch auf Belgien. Nur der Sieger der Dreiergruppe kann im kommenden Jahr wieder in der Elite mitspielen.

Beim Heimspiel im Ismaninger Tennisclub präsentierte sich Seidel bei ihrer Premiere für das Nationalteam zunächst nervös. Um ihr erstes Aufschlagspiel musste die Hamburgerin, die sich im Laufe der Saison von Rang 128 auf Platz 85 der Weltrangliste verbesserte, hart kämpfen.

Seidel holt ersten Satz nach 28 Minuten

Im Anschluss wurde Seidel ihrer Favoritinnenrolle jedoch gerecht, mit langen Bällen an die Grundlinie stellte sie Cengiz immer wieder vor große Aufgaben. Ihre Gegnerin, die Nummer 431 der Welt, konnte diesem Druck schnell nicht mehr standhalten.

Bereits nach 28 Minuten entschied Seidel den ersten Satz für sich. Im zweiten Durchgang spielte sie ihre Klasse gegen die überforderte Cengiz dann aus und verwandelte ihren ersten Matchball zum Sieg.