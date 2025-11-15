BJKC: Lys und DTB-Frauen dürfen wieder hoffen

Die deutschen Tennis-Frauen um ihre Nummer eins Eva Lys können sich weiter Hoffnungen auf den Verbleib in der Weltgruppe im Billie Jean King Cup machen.
Lys und DTB-Frauen dürfen hoffen
Nach dem 2:1-Sieg der Belgierinnen im zweiten Play-off-Duell der Gruppe F gegen die Türkei in Ismaning liegt der Klassenerhalt nun doch wieder in der Hand der deutschen Mannschaft.
Dabei war das Schicksal des DTB-Teams im abschließenden Doppel zwischen dem belgischen Duo Sofia Costoulas/Magali Kempen und den Türkinnen Alya Aksu und Ipek Öz beinahe schon besiegelt. Doch die Belgierinnen wehrten im Match-Tie-Break gleich zwei Matchbälle ab und entschieden die Partie noch mit 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (9:7) für sich.
Aksu, in der Weltrangliste nur auf Rang 403 geführt, hatte den Lauf der Türkinnen zunächst noch fortgesetzt und die rund 250 Plätze vor ihr gelistete Costoulas überraschend klar 6:3, 6:1 geschlagen. Anschließend verlor Lys-Bezwingerin Zeynep Sönmez aber mit 4:6, 4:6 gegen Hanne Vandewinkel.
Am Vortag hatte die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) ihrerseits noch überraschend mit 1:2 gegen die Türkinnen verloren. Vor dem Abschlussspiel am Sonntag gegen Belgien (13.00 Uhr/tennis.de) ist die Gruppe nun wieder komplett offen, wobei das DTB-Team gegen Belgien dennoch zum Siegen verdammt ist.
Mit einem 3:0 hätten die Deutschen den nötigen ersten Platz sicher. Bei einem 2:1-Erfolg ginge die Rechnerei los: Ausschlaggebend für die Platzierung wäre dann zunächst die Anzahl der gewonnen Sätze und dann die Anzahl der gewonnenen Spiele.