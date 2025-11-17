Nach deutschem Abstieg: Kapitän zieht Konsequenzen

SID 17.11.2025 • 18:24 Uhr Kapitän Rainer Schüttler tritt nach dem Abstieg der deutschen Tennis-Damen zurück. Diese hatten im Rahmen der Playoffs beide Duelle in Ismaning verloren.

Rainer Schüttler ist nach dem Abstieg der deutschen Tennis-Frauen aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cup als Kapitän zurückgetreten. Das teilte der Deutsche Tennis-Bund (DTB) einen Tag nach dem enttäuschenden Abschneiden in den Playoffs des Nationenturniers mit.

Die deutsche Mannschaft hatte in Ismaning gegen die Türkei (1:2) und Belgien (0:2) verloren und war damit zum ersten Mal seit 2012 abgestiegen.

„Ich habe diese Aufgabe mit großer Leidenschaft ausgeübt und bin stolz auf die Entwicklung der Spielerinnen und des gesamten Teams“, sagte Schüttler, der das Amt 2020 übernommen hatte: „Nach dem enttäuschenden Ausgang der Playoffs ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Verantwortung zu übernehmen und Platz für neue Akzente zu machen.“

DTB dankt Schüttler für „sein außerordentliches Engagement“

Mit Schüttler hatten die deutschen Frauen in den vergangenen fünf Jahren dreimal die Finals des Billie Jean King Cup erreicht.

„Wir danken Rainer Schüttler ausdrücklich für sein außerordentliches Engagement, seine professionelle Arbeit und seinen wichtigen Beitrag für das deutsche Damentennis“, sagte DTB-Vorstand Veronika Rücker: „Mit seinem großen Einsatz, seiner fachlichen Expertise und seiner menschlichen Art hat er über die vergangenen fünf Jahre die Mannschaft immer wieder zu Bestleistungen geführt.“