Abstieg droht! Bittere Pleite für DTB-Frauen im BJKC

SID 16.11.2025 • 16:02 Uhr Anna-Lena Friedsam verliert das erste Einzel gegen Belgien. Die Luft im Abstiegskampf wird für die DTB-Frauen damit immer dünner.

Die deutschen Tennis-Frauen haben im Showdown um den Klassenerhalt im Billie Jean King Cup den nächsten herben Rückschlag kassiert und stehen mit dem Rücken zur Wand.

Weil Anna-Lena Friedsam das erste Play-off-Match für die stark ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) mit 6:7 (0:7), 6:2, 3:6 gegen Jeline Vandromme verlor, muss Debütantin Ella Seidel die nächste Partie gegen Belgien nun gewinnen.

BJKC: Schock um Eva Lys

Eine Niederlage würde den Abstieg aus der Weltgruppe bereits vor dem letzten Duell des Tages besiegeln.

Ein erster Rückschlag ereilte die deutschen Frauen am Sonntag dabei bereits vor dem ersten Auftritt auf dem Court: Die deutsche Nummer eins Eva Lys kann am entscheidenden Finaltag aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht antreten – nach den kurzfristigen Ausfällen von Tatjana Maria und Laura Siegemund vor dem Turnierstart fehlen der Mannschaft des DTB nun alle Top-50-Spielerinnen. Ihr Spiel am Freitag hatte Lys überraschend deutlich verloren.

Vor den 1415 Zuschauern im ausverkauften Ismaninger Tennisclub kassierte Friedsam schnell das erste Break, kämpfte sich mit dem unermüdlichen Support des Heimpublikums aber sogleich wieder in die Partie zurück.

Friedsam kämpft sich eindrucksvoll zurück

Gegen ihre 13 Jahre jüngere Gegnerin musste Friedsam jedoch fortwährend hart arbeiten – auf starke Schläge folgten immer wieder vermeidbare Fehler, mit ihrem eigenen Aufschlagspiel hatte die 31-Jährige große Probleme. Nach einem völlig verpatzten Tiebreak zeigte sich Friedsam dann aber wie verwandelt, bevor sie im dritten Satz wieder zu straucheln begann.

Nach dem überraschenden 1:2 gegen die Türkei am Freitag steht die Mannschaft um Teamchef Rainer Schüttler damit unter extremem Zugzwang, hat im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt theoretisch aber alles noch selbst in der Hand.

Deutschland mächtig unter Druck

Dafür muss das Team aber beide Abschlusspartien möglichst hoch gewinnen – und dann rechnen. Weil alle Nationen dieselbe Anzahl an Spielen gewonnen hätten, wären zunächst die Anzahl der gewonnenen Sätze und dann die Anzahl der gewonnenen Spiele ausschlaggebend für die Platzierung.