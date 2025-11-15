"Noch alles möglich"?: Deutschen Tennis-Frauen droht der Abstieg

SID 15.11.2025 • 11:04 Uhr Erst am Sonntag sind die Tennis-Frauen wieder in der Pflicht - um den Klassenerhalt muss die DTB-Auswahl um Eva Lys aber schon zuvor bangen.

Nach dem ernüchternden Auftakt in die Playoffs des Billie Jean King Cup übten sich Deutschlands Tennis-Frauen in Zweckoptimismus. „Die Niederlage müssen wir abschütteln und uns auf Belgien vorbereiten“, sagte Anna-Lena Friedsam nach dem überraschenden 1:2 gegen die Türkei, durch das der DTB-Auswahl der Abstieg aus der Weltgruppe droht: „In der Gruppe ist immer noch alles möglich – auch wenn es jetzt umso schwieriger wird.“

Die Enttäuschung stand Friedsam ins Gesicht geschrieben, schließlich rückte der Klassenerhalt nach ihrem verlorenen Doppel an der Seite von Jule Niemeier in weite Ferne. Den Verbleib in der Spitzengruppe der Nationenliga hat die Tennis-Nationalmannschaft nicht mehr in der eigenen Hand.

„Es ist bitter, wir sind ein gutes Doppel“, sagte Friedsam. Die Niederlage wollte sie sich nicht alleine ankreiden lassen. „Wir hatten mit den Einzelspielern auch die Möglichkeit, in Führung zu gehen“, sagte sie.

„Echt enttäuscht“: Lys verliert in der Führungsrolle

Ausgerechnet Eva Lys verlor nach dem überzeugenden Auftaktsieg von Debütantin Ella Seidel das zweite Match des Tages, die deutsche Nummer eins hatte nach harten Stunden auf dem Court nur noch ein müdes Lächeln übrig. Sie sei „echt enttäuscht“, erklärte die 23-Jährige, sie „habe wirklich alles gegeben“.

Nach den kurzfristigen Ausfällen der langjährigen Leistungsträgerinnen Tatjana Maria und Laura Siegemund war die Nummer 40 der Welt in die Führungsrolle gerutscht – dabei versuche sie „immer noch ein bisschen, meine Position zu finden“, erklärte Lys.

Aus dem zurückliegenden Jahr habe sie zwar „sehr viel Selbstvertrauen“ mitgenommen, es sei aber „trotzdem eine ungewohnte Situation, in der ich mir sicherlich ab und an mehr Druck mache, als ich sollte“. Schließlich wolle sie „der Position gerecht werden“.