Petkovic verteidigt Becker nach heftigem Zverev-Vorwurf

SPORT1 09.11.2025 • 21:04 Uhr Nachdem Alexander Zverev kürzlich Boris Becker öffentlich Vorwürfe machte, betont Podcast-Kollegin Andrea Petkovic, dass die Kritik der Tennis-Legende noch harmlos sei.

Andrea Petkovic hat eine Lanze für ihren Podcast-Kollegen Boris Becker gebrochen. Nachdem Alexander Zverev die Kritik des 57-Jährigen jüngst öffentlich gekontert hatte, betonte sie, wie harmlos die Worte des sechsmaligen Grand-Slam-Siegers gerade im internationalen Vergleich seien.

„Ich arbeite für viele internationale Medien, amerikanische, australische. Wie die teilweise über Alexander Zverev reden, da ist das, was du sagst, wirklich in Wolle gepackt“, sagte Petkovic im Podcast Becker Petkovic.

„Ich finde, dass du wirklich noch mit viel Empathie für ihn sprichst. Da wollte ich mal eine Lanze für dich brechen, auch in der Kritik merkt man immer noch eine große Zuneigung von dir zu Sascha“, führte die ehemalige Tennisspielerin aus.

Petkovic unterstrich, dass sie selbst und Becker, wenn sie höre, wie Experten wie Jim Courier teilweise über Zverev reden, zu dessen „deutscher Verteidigungs-Wall“ werden. Sie stellte klar: „Nur als Vergleich: deine Worte sind bei Weitem nicht so hart und schneidend, wie es international teilweise ausgeführt wird.“

Debatte um Zverev: „Geht oft um die Überschriften“

Der Tennis-Experte selbst fügte hinzu, dass es oft nur um die Überschriften gehe, die häufig für Beckers Worte in Richtung des deutschen Tennis-Stars gewählt werden.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN