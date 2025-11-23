Tennis: Deutsches Talent mit Sensations-Coup

Julius Schamburg 23.11.2025 • 23:23 Uhr Eva Bennemann triumphiert auf der ITF-Tour - und das als Qualifikantin. In der Weltrangliste klettert die deutsche Tennis-Hoffnung über 180 Plätze nach oben.

Eva Bennemann hat sensationell den Titel beim ITF-Turnier in Petingen geholt.

Die 18-Jährige gewann das Finale der Shootingstars gegen die Belgierin Jeline Vandromme klar mit 6:3, 6:2.

Bennemann spielt groß auf

Bemerkenswert: Bennemann gewann das Turnier als Qualifikantin. Die deutsche Tennis-Hoffnung deklassierte im Hauptfeld die Konkurrenz und marschierte ohne Satzverlust zum Titel. In der Qualifikation hatte sie einen Satz abgegeben.

Im Viertelfinale schaltete Bennemann mit Elena Gabriela Ruse die aktuelle Nummer 99 der Welt aus. Es war ihr erster Sieg gegen eine Spielerin aus den Top 100.

Vor dem Turnier war Bennemann noch als Nummer 568 der WTA-Weltrangliste geführt worden. Mit dem Triumph katapultierte sie sich um 189 Plätze nach oben und ist ab Montag die Nummer 379 der Welt.

„Es ist auf jeden Fall unerwartet“, sagte Bennemann nach dem Sieg gegen Vandromme mit einem Grinsen: „Es ist ein besonders Gefühl. Ich habe am Anfang gar nicht damit gerechnet, weil ich im Laufe des Turniers viele starke Gegnerinnen hatte.“

Triumph bei den French Open

Bennemann zählt zu den größten deutschen Talenten und trainiert unter der Ex-Bundestrainerin Barbara Rittner. Im Mai dieses Jahres holte sie gemeinsam mit Sonja Zhenikhova den Titel in der Juniorinnen-Doppelkonkurrenz bei den French Open.