Deutscher Ex-Tenniststar startet Padel-Karriere

Jannis Blank 16.01.2026 • 00:12 Uhr Ex-Tennisprofi Dustin Brown greift nun auf dem Padelcourt an. Beim Cupra GPS Masters 1500 in Mönchengladbach erlebt er sein erstes Top-Turnier auf deutschem Boden und zeigt, dass er auch ohne Tennisschläger spektakulär aufspielen kann.

Ein Jahr nach seinem Rücktritt aus dem Tennissport hat Dustin Brown seinen Tennisschläger gegen ein Padelracket eingetauscht.

Der ehemalige deutsche Tennisprofi wird beim Cupra GPS Masters 1500 in Mönchengladbach an der Seite von Daniel Puttkammer antreten. Das Turnier zählt zu den Highlights im Kalender des Deutschen Padel Verbands und verspricht spannende Matches auf hohem Niveau.

Das erste große Turnier

Brown war zuletzt 2024 aktiv im Tennis und galt als ein spektakulärer Spieler seiner Generation. Mit seiner charakteristischen Spielweise begeisterte er das Publikum und konnte unter anderem einen legendären Sieg gegen Rafael Nadal bei Wimbledon 2015 einfahren.

Zwar spielt Brown die Sportart, die auf einem Mini-Tennisfeld in einem Glaskäfig ausgetragen wird, bereits seit einigen Jahren gelegentlich. An diesem Wochenende nimmt er aber erstmals an einem der größten Padel-Events auf deutschem Boden teil.

Für das Cupra GPS Masters 1500 in Mönchengladbach erhielt er zusammen mit seinem Partner Puttkammer eine Wildcard des Ausrichters.

Padel: Die neue Leidenschaft

Der Bild erklärte Brown: „Ich spiele einfach generell sehr gerne Padel. Seit meinem Karriereende vor gut einem Jahr habe ich mehr Zeit dafür und spiele deutlich intensiver. Nach Möglichkeit zwei, dreimal die Woche. Natürlich nicht mit dem Aufwand, den die deutschen Top-Teams betreiben, aber ich freue mich sehr darauf, dieses Level bei dem Turnier mal aus der Nähe zu erleben.“

Für seine Padel-Premiere auf Top-Niveau hat sich Brown ein klares Ziel gesetzt: „Spaß und gute Matches haben, vielleicht die erste Runde gewinnen. Gegen die Top-Leute könnte es dann auch auf die Mütze geben, aber wir erhoffen uns einfach ein schönes Turnier. Der Fun steht im Vordergrund.“

Großer Padel-Trend bei Ex-Sportlern

Der Trend geht klar in Richtung Padel: Immer mehr prominente Sportler entdecken die weltweit am schnellsten wachsende Ballsportart für sich. Fußball-Stars wie Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane oder Zlatan Ibrahimovic spielen nicht nur selbst, sondern investieren auch in Padel-Anlagen.

In Deutschland engagieren sich Jürgen Klopp und Hansi Flick in Padel-Projekten, während Ex-Bayern-Star Arjen Robben eine zweite aktive Karriere startete und 2025 sein Debüt auf der internationalen Tour des Weltverbands FIP feierte.

Dustin Browns neues Leben nach Tennis

Nach dem Ende seiner internationalen Tennis-Karriere ist Brown weiterhin im Tennis aktiv, etwa in der 1. Herren-Bundesliga für den Kölner THC Stadion Rot-Weiss.

Abseits des Courts genießt der 41-Jährige sein Privatleben: „Ich mache jetzt all die Dinge, die ich fast 30 Jahre lang nicht machen konnte, weil ich immer auf Reisen war. Ich genieße die Zeit zu Hause, treffe Freunde und bin seit zehn Monaten Vater.“