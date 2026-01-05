Newsticker
Nach Zverev-Pleite: Lys verpasst Sensation knapp

Lys verpasst Sensation knapp

Eva Lys liefert beim United Cup eine starke Leistung ab - gegen Iga Siwatek winkt zwischenzeitlich gar eine faustdicke Überraschung.
Deutschland ist mit einem klaren 3:0-Sieg gegen die Niederlande in den United Cup gestartet. Alexander Zverev und Eva Lys blicken nun voller Vorfreude auf das Duell gegen Polen.
SPORT1
Eva Lys hat nach Alexander Zverevs erster Saisonniederlage eine faustdicke Überraschung verpasst: Die 23 Jahre alte Hamburgerin unterlag beim United Cup der sechsmaligen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek trotz eines starken Auftritts.

Lys musste sich der Weltranglistenzweiten 6:3, 3:6, 4:6 geschlagen geben und konnte die Chance auf ein dickes Ausrufezeichen zu Saisonbeginn nicht nutzen.

Lys dreht nach Zverev-Niederlage auf

Damit ist die Niederlage der deutschen Mannschaft im zweiten Gruppenspiel perfekt, nach den beiden Einzeln steht es 0:2. Zverev hatte zuvor am Montag gegen Hubert Hurkacz in Sydney mit 3:6, 4:6 verloren. Vor allem der starke Aufschlag des lange verletzten, einstigen Weltranglistensechsten setzte Zverev zu.

Lys machte sich dann entschlossen daran, das Mixed aus Zverev und Laura Siegemund doch noch in die Position für einen möglichen Sieg und den damit verbundenen Viertelfinaleinzug zu bringen.

Immer wieder setzte sie Swiatek, gegen die sie alle drei vorigen Begegnungen klar verloren hatte, mit ihren kraftvollen Schlägen von der Grundlinie zu.

Die Favoritin wurde sichtlich unruhig und erlaubte sich dann zu viele Fehler. Swiatek kam aber zurück und spielte ihre Klasse aus. Mit Polen trifft sie zum Abschluss auf die Niederlande, die Deutschland 3:0 geschlagen hatten. Die Gruppenersten und der pro Austragungsort beste Gruppenzweite schaffen den Sprung in die Runde der besten Acht.

