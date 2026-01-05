Tauben-Ärger für deutschen Star: Zverev wütet und verliert!

SID 05.01.2026 • 09:04 Uhr Der deutsche Topspieler hadert mit der Aufschlagstärke des Polen.

Topspieler Alexander Zverev hat seine erste Saisonniederlage kassiert. Der Weltranglistendritte aus Hamburg unterlag im Rahmen des United Cup dem Polen Hubert Hurkacz am Montag in Sydney 3:6, 4:6. Vor allem der starke Aufschlag des einstigen Weltranglistensechsten setzte Zverev zu.

Durch die Niederlage steht Eva Lys im zweiten Einzel gegen die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek unter Zugzwang. Sollte Deutschland die Partie mit Polen noch gewinnen, wäre die Viertelfinal-Qualifikation als Gruppensieger sicher.

Nicht nur Aufschläge: Auch Taube entnervt Zverev

Seine erste Partie in der neuen Saison hatte Zverev souverän mit 7:5, 6:0 gegen Tallon Griekspoor gewonnen, das deutsche Team sicherte sich einen 3:0-Auftakterfolg gegen die Niederlande (3:0).

Gegen Hurkacz hatte Zverev zunächst aber einen schweren Stand, der einstige Wimbledon-Halbfinalist reihte Ass an Ass. Im zweiten Satz verdiente sich zunächst der deutsche Topspieler eine Breakchance, doch Hurkacz packte zu und Zverev donnerte wutentbrannt seinen Schläger auf den Hartplatz.

Doch damit nicht genug. Zverev ließ sich auch von einer Taube aus der Ruhe bringen, die recht niedrig über den Court flog. Er beschwerte sich daraufhin beim Schiedsrichter - was genau er monierte, wurde allerdings nicht klar.

Zverev schlug auf dem Weg zur deutschen Box ein Mikrofon weg, überhaupt machte er immer wieder eine entnervte Miene. Als er seinen Schläger zertrümmerte, erhielt er eine Verwarnung.