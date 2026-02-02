Weltrangliste: Zverev rutscht einen Platz ab

SID 02.02.2026 • 09:49 Uhr Der deutsche Topspieler muss Novak Djokovic vorbeiziehen lassen. Auch bei den Frauen gibt es in der Spitze Veränderungen.

Alexander Zverev ist in der Weltrangliste nach dem Ende der Australian Open um einen Platz abgerutscht. Die deutsche Nummer eins wird nach dem Halbfinal-Aus in Melbourne gegen den späteren Turniersieger Carlos Alcaraz nun auf Rang vier geführt, der serbische Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic zog durch seine Finalteilnahme vorbei.

Erster bleibt der nun siebenmalige Majorsieger Carlos Alcaraz (13.650 Punkte) mit vergrößertem Abstand zu seinem Dauerrivalen Jannik Sinner (10.300), der Down Under entthront wurde. Zwischen Djokovic (5280), Zverev (4605) und dem Italiener Lorenzo Musetti (4405) auf Rang fünf geht es eng zu.