Bernabeu wird zum Tennisstadion

Niklas Senger 25.03.2026 • 18:45 Uhr Gelber Filzball statt rollendem Leder: Die Heimat von Real Madrid wird im April für wenige Tage zum Trainingsplatz der Tennisstars.

Egal ob Champions League oder La Liga, das Bernabéu wird regelmäßig zu einem Schauplatz großer Ereignisse des Fußballs. Im April 2026 wird offenbar jedoch erstmals ein ganz anderer Sport im Stadion von Real Madrid ausgetragen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird das Bernabéu vom 23. bis 30. April zahlreiche Tennisstars beherbergen. In diesem Zeitraum finden in der spanischen Hauptstadt die Madrid Open (20. April bis 3. Mai) statt. Die Stars des Sports sollen dann auf der ehrwürdigen Bühne trainieren – ein Novum in der Geschichte des Turniers.

Für die Tennis-Stars ist das Stadion als Trainingsgelände besonders attraktiv, da es sich nur rund eine Autominute von ihrer Unterkunft befindet.

Ermöglicht wird die Neuerung durch die 2023 abgeschlossenen Renovierungen am Stadion sowie den Terminkalender von Real. Eine Hauptmaßnahme der 2023 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen ermöglicht es, den Rasen in sechs Abschnitten unterirdisch zu lagern, während auf der Betonbasis des Stadions andere Anlagen – wie Sandtennisplätze – aufgebaut werden.

Champions League: Halbfinale hätte keine Auswirkungen auf Tennis-Pläne

Real Madrid wird in dieser Zeit nicht auf sein eigenes Stadion angewiesen sein. In der Liga muss der Klub eine Serie von drei Auswärtsspielen bewältigen. Allerdings fällt auch ein mögliches Hinspiel im Halbfinale der Champions League in den Zeitraum des Tennisturniers.

Sollte sich Real jedoch gegen den FC Bayern durchsetzen, würden die Spanier den Rekordmeister als gesetzte Mannschaft ersetzen und erst das Rückspiel der nächsten Runde vor heimischer Kulisse austragen.

Tennis ist hingegen nicht die erste Sportart, die den Fußball für einen kurzen Zeitraum aus dem Bernabéu verdrängt. Real treibt seit einiger Zeit den Plan voran, vermehrt Sportveranstaltungen im Stadion auszurichten.