Djokovic über Williams-Comeback: "Ich denke, sie kommt zurück"

SID 05.03.2026 • 07:25 Uhr Novak Djokovic hält eine Rückkehr der US-Tennisikone für möglich. Serena Williams ist seit den US Open 2022 ohne Match auf der Tour.

Novak Djokovic ist von einer Rückkehr von Serena Williams auf die Tennis-Tour überzeugt. Dies sagte der 24-malige Grand-Slam-Sieger am Rande des Masters-Turniers in Indian Wells.

„Ich denke, sie kommt zurück“, sagte Djokovic: „Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber ich vermute es, das Gefühl ist, dass sie zurückkommt.“

Williams, 23-malige Major-Gewinnerin, hat seit ihrem Aus bei den US Open 2022 kein Match mehr bestritten. Die 44 Jahre alte Mutter war im Dezember in den Anti-Doping-Testpool zurückgekehrt und ist seither wieder spielberechtigt. Zu einem möglichen Comeback hatte Williams Ende Januar gesagt: „Es ist weder Ja noch Nein. Ich weiß es nicht, ich warte einfach ab.“

Djokovic adelt Williams: „Eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten“

Djokovic berichtete von einer spürbaren Vorfreude unter den Spielerinnen und Spielern. Zudem brachte der Serbe Wimbledon als mögliches Ziel ins Gespräch und spekulierte über mögliche Doppelauftritte mit Schwester Venus. Die 45-Jährige tritt in Indian Wells mit einer Wildcard im Einzel an.