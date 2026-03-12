Kuriose Aktion: Tennis-Star trainiert mit Brautschleier

Für spontane und humorvolle Einlagen ist Tennis-Star Aryna Sabalenka längst bekannt. Auch beim Turnier im kalifornischen Indian Wells lieferte sie wieder einen solchen Moment. Kurz nach ihrer Verlobung tauchte die Weltranglistenerste plötzlich mit einem Brautschleier auf. Allerdings nicht bei einer Zeremonie, sondern mitten auf dem Trainingsplatz.
Tennis-Star trainiert mit Brautschleier
Ein Fan soll ihr den Schleier zugeworfen haben. Sabalenka setzte sich diesen kurzerhand auf, griff sich außerdem einen kleinen Blumenstrauß und posierte lachend. Ihr Verlobter Georgios Frangulis stand neben ihr und verfolgte die Szene mit einem Grinsen.
Vor Kurzem schwärmte Sabalenka schon von ihrem Verlobungsring, den sie sogar während ihrer Matches trägt. „Er sitzt sehr bequem und funkelt wunderbar“, erzählte sie mit einem Augenzwinkern und fügte scherzhaft hinzu: „Vielleicht lenkt der Diamant meine Gegnerinnen ein wenig ab – das könnte mir auf dem Platz helfen.“
Tennis: Sabalenka gab Verlobten einen Wink
Auf den Antrag hatte die Weltranglistenerste allerdings eine Weile warten müssen. Schon im Januar hatte sie Frangulis öffentlich einen kleinen Hinweis gegeben. Während ihrer Siegerrede bedankte sie sich bei ihm und sagte lachend: „Danke an meinen Freund – vielleicht darf ich dich ja bald anders nennen?“ Danach fügte sie an: „Ich habe jetzt wohl ein bisschen Druck gemacht, oder?“
Vor dem Start des Masters in Indian Wells war es schließlich an der Zeit. In der Wüste Kaliforniens bekam Sabalenka von Frangulis einen Heiratsantrag. Sportlich läuft es ebenfalls rund: Sie steht bei dem Turnier bereits im Viertelfinale.