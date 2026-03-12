Kuriose Aktion: Tennis-Star trainiert mit Brautschleier

SPORT1 12.03.2026 • 17:39 Uhr Nach ihrer Verlobung hat Tennis-Star Aryna Sabalenka mit einem ungewöhnlichen Auftritt für Aufsehen gesorgt. Die 27-Jährige trug plötzlich einen Brautschleier auf dem Trainingsplatz, den ihr offenbar ein Fan zugeworfen hatte.

Für spontane und humorvolle Einlagen ist Tennis-Star Aryna Sabalenka längst bekannt. Auch beim Turnier im kalifornischen Indian Wells lieferte sie wieder einen solchen Moment. Kurz nach ihrer Verlobung tauchte die Weltranglistenerste plötzlich mit einem Brautschleier auf. Allerdings nicht bei einer Zeremonie, sondern mitten auf dem Trainingsplatz.

Ein Fan soll ihr den Schleier zugeworfen haben. Sabalenka setzte sich diesen kurzerhand auf, griff sich außerdem einen kleinen Blumenstrauß und posierte lachend. Ihr Verlobter Georgios Frangulis stand neben ihr und verfolgte die Szene mit einem Grinsen.

Vor Kurzem schwärmte Sabalenka schon von ihrem Verlobungsring, den sie sogar während ihrer Matches trägt. „Er sitzt sehr bequem und funkelt wunderbar“, erzählte sie mit einem Augenzwinkern und fügte scherzhaft hinzu: „Vielleicht lenkt der Diamant meine Gegnerinnen ein wenig ab – das könnte mir auf dem Platz helfen.“

Tennis: Sabalenka gab Verlobten einen Wink

Auf den Antrag hatte die Weltranglistenerste allerdings eine Weile warten müssen. Schon im Januar hatte sie Frangulis öffentlich einen kleinen Hinweis gegeben. Während ihrer Siegerrede bedankte sie sich bei ihm und sagte lachend: „Danke an meinen Freund – vielleicht darf ich dich ja bald anders nennen?“ Danach fügte sie an: „Ich habe jetzt wohl ein bisschen Druck gemacht, oder?“