Madrid Open: Bernabéu wird zum Trainingsplatz

SID 27.03.2026 • 13:59 Uhr Im berühmten Stadion von Real Madrid wird ein Sandplatz errichtet.

Tennis im Fußball-Tempel: Das Estadio Santiago Bernabéu verwandelt sich während der Madrid Open (ab 20. April) in eine Trainingsanlage für die Profis der ATP und WTA. Wie die Turnierveranstalter mitteilten, wird im Stadion von Real Madrid ein Sandplatz errichtet. Dort sollen die größten Namen der Tour vor Zuschauern Einheiten absolvieren.

„Die Einrichtung eines Sandplatzes an einem der berühmtesten Austragungsorte der Welt schafft eine einzigartige Schnittstelle“, schrieben die Veranstalter.

Durch den temporären Platz erhielten Athletinnen und Athleten aus ATP und WTA zusätzliche Trainingsmöglichkeiten während der Turnierwochen. Die Wettbewerbe werden wie gewohnt in der Caja Mágica im Süden der spanischen Hauptstadt ausgetragen.