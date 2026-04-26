Das neue Leben eines legendären Tennis-Riesen

SPORT1 26.04.2026 • 12:28 Uhr Nicht nur mit seinem legendären Wimbledon-Marathon gegen Nicolas Mahut schrieb John Isner Tennis-Geschichte. Heute wird der 2,08-Meter-Mann aus den USA 41 Jahre alt.

2010 bestritt er in Wimbledon eines der legendärsten Matches der Tennis-Geschichte; bis ins fortgeschrittene Sportleralter blieb er der Branche treu – nun führt er ein neues Leben.

Seit 2023 ist 2,08-Meter-Mann John Isner, der heute 41 Jahre alt wird, Tennis-Rentner. Einen ausgefüllten Alltag hat er dabei: Der in Texas lebende Isner hat mittlerweile vier Kinder mit der Schmuckdesignerin Madison McKinley, die er 2017 geheiratet hat.

Vor zwei Jahren schloss er sich auch dem Hype um die Trendsportart Pickleball an und feierte im Doppel der Texas Open sein Profi-Debüt.

John Isner: Keiner schlug mehr Asse im Tennis

Isner, geboren am 26. April 1985 in der Stadt Greensboro in North Carolina, war von 2012 bis 2020 bestplatzierter US-Amerikaner zum Jahresabschluss der Weltrangliste und von 2010 bis 2019 unter den Top 20 im Ranking.

Der Hüne konnte 16 ATP-Einzeltitel gewinnen und löste 2022 Ivo Karlovic als Spieler mit den meisten Assen auf der ATP-Tour ab (aktuell: 14.470). Isner hält auch die Bestmarke für die höchste je gemessene Aufschlagsgeschwindigkeit (253 km/h bei einem Davis-Cup-Match 2016).

Noch mehr in Erinnerung ist er für einen legendären Erstrundenauftritt 2010 auf dem „heiligen Rasen“.

Wimbledon-Marathon gegen Nicolas Mahut

Vor 16 Jahren lieferte er sich mit dem Franzosen Nicolas Mahut ein Duell über drei Tage mit einer reinen Spielzeit von elf Stunden und fünf Minuten. Isner gewann 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 – und schlug dabei 113 Asse.

Acht Jahre danach lieferte sich Isner im Wimbledon-Halbfinale 2018 Kevin Anderson ein weiteres Marathon-Match – das der Auslöser dafür war, dass inzwischen bei allen Grand-Slam-Turnieren die Tradition des fehlenden Tie-Breaks im letzten Satz abgeschafft worden ist.

Isners damaliger Halbfinal-Einzug war sein größter Erfolg auf der Grand-Slam-Bühne: Ansonsten kam er bei Major-Turnieren nur zweimal über das Achtelfinale hinaus: 2011 und 2018 schaffte er es bei den US Open unter die letzten 8. Nichtsdestotrotz strich er im Lauf seiner Karriere über 22 Millionen Dollar Preisgeld ein.

Nach einem letzten Auftritt bei den US Open 2023 schlug Isner ein neues Kapitel auf.

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