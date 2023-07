Wimbledon: Der Todesstoß für eine umstrittene Tradition

Spieler, Turnierverantwortliche, Fans: Nach über sechseinhalb Stunden waren alle an ihren Grenzen. So legendär das 11-Stunden-Match zwischen Isner und Nicolas Mahut acht Jahre zuvor an gleicher Stelle war: Der zweite große Isner-Marathon in London war am Ende der Todesstoß für die bald darauf abgeschafften Unendlich-Spiele in London.