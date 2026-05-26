Rafael Nadal mit erschütternder Schmerz-Enthüllung

Philipp Heinemann 26.05.2026 • 13:22 Uhr Dass Rafael Nadal während seiner großen Karriere leiden musste, ist bekannt. Nun gibt der Tennis-Weltstar erschütternde Einblicke in das Ausmaß seiner Probleme.

Rafael Nadal hat über den teils unkontrollierten Konsum von Schmerzmitteln während seiner Karriere ausgepackt. Der langjährige Tennis-Weltstar sprach über die gravierenden Folgen seines Vorgehens.

„Es gab eine Zeit, in der ich mit ständigen Schmerzen lebte“, erklärte Nadal vor der Veröffentlichung seiner Doku „Rafa“ jüngst im Interview mit mehreren spanischen Medien.

Immer wieder habe er mit seinem Physiotherapeuten über die Einnahme von Schmerzmitteln und Entzündungshemmern diskutiert – denn dieser sollte die Dosierung überwachen.

Nadal spricht über lebensgefährliche Erkrankung

„Und dann kam der Tag, an dem ich sagte: ‚Nun, wenn du sagst, dass es eine Grenze zwischen richtig und falsch gibt, dann bin ich jetzt derjenige, der entscheidet, wann ich Entzündungshemmer nehme, wann nicht, wie viele ich nehme und wie viele nicht'“, erinnerte sich der 39-Jährige.

Und so habe er angefangen, die Medikamente ohne Rücksprache einzunehmen. Es sei ihm unangenehm gewesen, immer wieder um das Einverständnis der Betreuer bitte zu müssen.

Die Folgen fielen ebenso erwartbar wie verheerend aus, was ihm auch bewusst gewesen sei. „Ich habe deutlich mehr Entzündungshemmer eingenommen als mir lieb gewesen wäre“, erklärte Nadal. Tatsächlich habe er „zwei Perforationen im Darm, weil ich so viele Entzündungshemmer genommen habe.“ Ein Darmdurchbruch ist eine potenziell lebensgefährliche Erkrankung.

Warum er sich all das antat? „Wäre das nicht so gewesen, wäre meine Karriere ganz anders verlaufen“, bilanzierte der 22-malige Grand-Slam-Sieger.

Nadal: „Es wurde nichts geheilt“

Grund für Nadals anhaltende Schmerzen war das seltene Müller-Weiss-Syndrom im linken Fuß. Dabei handelt es sich um eine degenerative und nicht heilbare Erkrankung, bei der das Kahnbein im Mittelfuß abstirbt.

„Es wurde nichts geheilt, denn das Problem, das ich an meinem Fuß hatte, war unheilbar. Das einzige, was man versuchte, war, den Stützpunkt in meinem Fuß an eine andere Stelle zu verlagern, um die Schmerzen tolerabel zu machen“, schilderte Nadal.

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Heute sei ihm klar, dass die übrigen Probleme im Körper eine direkte Folge waren: „Wenn man eine so drastische Veränderung am Stützpunkt vornimmt, ist es logisch, dass der Körper aus dem Gleichgewicht gerät.“