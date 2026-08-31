Zverev-Rätsel gelöst - selbst Becker zeigte sich verwundert

Dominik Hager 31.08.2026 • 13:01 Uhr Ein Ausrüster von Alexander Zverev sorgt im Rahmen der US Open für großen Verwunderung - auch bei Boris Becker. Der Sportartikel-Hersteller lüftet nun aber selbst das Rätsel.

Zum Start der US Open hat ein Ausrüster von Alexander Zverev für große Verwunderung gesorgt. Der deutsche Tennis-Star fehlte im „Spielerjahrbuch“ der US Open, auf dem der Sportartikelhersteller „adidas“ 26 gesponsorte Athleten mit ihren neuen Outfits abbildete. Nur einer fehlte – ausgerechnet der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev.

Das irritierte auch die deutsche Tennis-Legende Boris Becker. „Warum sollten sie das tun?“, schrieb er zu einem Post, der auf diesen kuriosen Umstand hinwies.

Die Erklärung lieferte nun allerdings adidas selbst. „Sascha konnte diese Fotosession aufgrund anderer Verpflichtungen bei adidas in dieser Woche nicht wahrnehmen, aber wir werden schon bald weitere Inhalte mit ihm veröffentlichen“, versprach die Sportmarke auf Instagram.

US Open: Zverev-Fehlen sorgte für munteres Rätselraten

Zuvor hatten zahlreiche Social-Media-User darüber spekuliert, ob es möglicherweise Differenzen oder gar zu einem Bruch zwischen adidas und seinem erfolgreichsten Tennisspieler gekommen war.

Andere zogen eine Marketing-Maßnahme in Erwägung, da das Jahrbuch gerade durch das Fehlen des Top-Athleten besonders viel Beachtung fand.

Die Marke hatte jedoch bereits bestätigt, dass Zverev bei den US Open zu den Spielern gehören werde, die die „New York Collection“ von adidas tragen werden – neben anderen bekannten Namen wie Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas und Elina Svitolina.

Zverev-Partnerschaft läuft seit über zehn Jahren

Die Partnerschaft zwischen Zverev und adidas besteht bereits seit Februar 2016. Der gebürtige Hamburger war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 18 Jahre alt.

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Im Laufe der Zusammenarbeit entwickelte sich Zverev zum Weltklasse-Spieler und Olympiasieger, ehe er bei den French Open 2026 sein erstes Grand-Slam-Turnier gewann.

Bei den US Open geht Zverev in Abwesenheit von Jannik Sinner gemeinsam mit Rückkehrer Carlos Alcaraz als Favorit ins Turnier. Sein Erstrunden-Auftritt gegen den Italiener Lorenzo Sonego steigt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab ca. 2:10 Uhr im LIVETICKER).