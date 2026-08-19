"Riesiger Fehler gemacht!" Kyrgios suspendiert

Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden. Das teilte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Mittwoch mit.
Kyrgios positiv auf Kokain getestet
Der 31 Jahre alte Australier sei demnach im Juni während des ATP-Turniers auf Mallorca positiv auf Benzoylecgonin, einen Metaboliten von Kokain, getestet worden. Ein von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditiertes Labor bestätigte den Befund laut ITIA am 17. Juli.
Er übernehme die „volle Verantwortung“, schrieb Kyrgios auf Instagram: „Ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Es tut mir leid für meine Fans, meine Familie, meine Sponsoren und alle, die mir nahe stehen. Vor allem tut es mir leid für die Kinder, die mir folgen.“
Tennis: Kyrgios könnte noch Berufung einlegen
Der frühere Wimbledon-Finalist ist seit dem 4. August vorläufig suspendiert, laut Statuten könnte er gegen die Maßnahme Berufung einlegen. Von diesem Recht hat er bisher nicht Gebrauch gemacht. Kokain steht auf der Verbotsliste der WADA und ist im Wettkampf nicht erlaubt. Bei der Einnahme außerhalb von Wettkämpfen gelten für missbräuchlich verwendete Substanzen mildere Sanktionen.
Der extrovertierte Profi hat von Verletzungen geprägte Jahre hinter sich, in dieser Saison hat er erst vier Partien auf der ATP-Tour absolviert. Auf Mallorca war er in der ersten Runde ausgeschieden.
Kurz vor dem Jahreswechsel hatte er mit dem „Battle of the Sexes“ gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka für Aufsehen gesorgt, das Duell in Dubai gewann er in zwei Sätzen.