Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TRANSFERMARKT
DFB-POKAL
2. BUNDESLIGA
BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-EM
HOCKEY
3. LIGA
TENNIS
DARTS
HANDBALL
MEHR
Mehr
Tennis>

"Riesiger Fehler gemacht!" Kyrgios suspendiert

Kyrgios positiv auf Kokain getestet

Nick Kyrgios hat von Verletzungen geprägte Jahre hinter sich. Nun ist er wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden.
Nick Kyrgios sieht sich vor seinem Comeback auf der ATP Tour unter keinem Beweiszwang. Nach vielen Verletzungen wolle der Australier den Moment genießen und vor allem den Fans eine Show bieten.
SID
Nick Kyrgios hat von Verletzungen geprägte Jahre hinter sich. Nun ist er wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden.

Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden. Das teilte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Mittwoch mit.

Der 31 Jahre alte Australier sei demnach im Juni während des ATP-Turniers auf Mallorca positiv auf Benzoylecgonin, einen Metaboliten von Kokain, getestet worden. Ein von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditiertes Labor bestätigte den Befund laut ITIA am 17. Juli.

Er übernehme die „volle Verantwortung“, schrieb Kyrgios auf Instagram: „Ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Es tut mir leid für meine Fans, meine Familie, meine Sponsoren und alle, die mir nahe stehen. Vor allem tut es mir leid für die Kinder, die mir folgen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Tennis: Kyrgios könnte noch Berufung einlegen

Der frühere Wimbledon-Finalist ist seit dem 4. August vorläufig suspendiert, laut Statuten könnte er gegen die Maßnahme Berufung einlegen. Von diesem Recht hat er bisher nicht Gebrauch gemacht. Kokain steht auf der Verbotsliste der WADA und ist im Wettkampf nicht erlaubt. Bei der Einnahme außerhalb von Wettkämpfen gelten für missbräuchlich verwendete Substanzen mildere Sanktionen.

Der extrovertierte Profi hat von Verletzungen geprägte Jahre hinter sich, in dieser Saison hat er erst vier Partien auf der ATP-Tour absolviert. Auf Mallorca war er in der ersten Runde ausgeschieden.

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte er mit dem „Battle of the Sexes“ gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka für Aufsehen gesorgt, das Duell in Dubai gewann er in zwei Sätzen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite