Rafael Nadal krönt unvergesslichen Tag mit Sieg

Rafa Nadal tritt bei einem Showevent an und führt sein Team zum Sieg. Der Spanier gibt sich ehrgeizig und kämpft immer noch um jeden Ball.

Rafa Nadal ist zurück auf dem Tennisplatz – und hat bei seiner Rückkehr gleich wieder einen Sieg gefeiert. Der Spanier führte Team Rafa beim Rafa Nadal Academy Slam zum Erfolg. Die Exhibition in seiner Akademie stand ganz im Zeichen des zehnjährigen Bestehens und brachte mehrere Weggefährten einer prägenden Tennisgeneration zusammen.

683 Tage nach seinem vergangenen Profimatch griff Nadal vor Publikum wieder zum Schläger. An seiner Seite spielten Richard Gasquet, Carlos Moyà und David Ferrer. Das Quartett traf auf das von Andy Murray angeführte Team mit Dominic Thiem, Fabio Fognini und Marat Safin. Gespielt wurden sechs Doppelpartien, jeweils im Super-Tiebreak; jeder Erfolg zählte einen Punkt für die Teamwertung.

Rafael Nadal war bei einem Showturnier erfolgreich Rafael Nadal war bei einem Showturnier erfolgreich © IMAGO/Jay Hirano

Tennis: Nadal kämpft immer noch um jeden Ball

„Heute werdet ihr keinen konkurrenzfähigen Rafa sehen, heute geht es ums Genießen“, hatte Nadal zuvor angekündigt. Auf dem Platz war vom fehlenden Ehrgeiz allerdings wenig zu sehen. Nadal schlug Asse, suchte konsequent den Zug zum Netz und kämpfte um nahezu jeden Ball. Neben knappen Entscheidungen gab es auch einen 10:0-Erfolg in einem der Super-Tiebreaks.

Moyà und Ferrer, einst langjährige Weggefährten Nadals im spanischen Davis-Cup-Team, steuerten ebenso starke Ballwechsel bei wie Murray, Thiem und Gasquet. Safin sorgte zwischen den Punkten immer wieder für Unterhaltung, während die Akteure im Ballwechsel ihren sportlichen Anspruch erkennen ließen. Am Ende gewann Nadals Mannschaft die Exhibition, einen offiziellen Matchscore gab es für das Teamduell jedoch nicht.

Für Nadal war es der erste Auftritt vor Zuschauern seit dem Ende seiner Profikarriere. Die Rafa Nadal Academy hatte für ihr Jubiläum bewusst auf frühere Rivalen und Freunde des 22-maligen Grand-Slam-Siegers gesetzt. So wurde aus der Feier zum zehnjährigen Bestehen ein sportlich umkämpftes Wiedersehen mit Nadal als Sieger.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.