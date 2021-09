Tennis: Roger Federer spricht über Reha und Comeback

Er werde die vierte Ausgabe des Mannschaftsvergleichs zwischen Europa und dem Rest der Welt aus der Ferne verfolgen. "Es werden drei Hardcore-Tage, an denen ich mir voll Tennis reinziehe", sagte er und richtete seinen Blick bereits auf das Jahr 2022, wenn der Laver Cup in London gastiert. "Das ist eines meiner Ziele, dass ich mich noch einmal richtig reinhänge, um zurückzukommen und hoffentlich an Orten wie der o2-Arena in London spielen darf."