Sophia Thomalla mit süßer Liebeserklärung an Alexander Zverev

Zverev selbst hatte sich nach dem Triumph am Sonntag bei seiner Siegesrede schon direkt an seine Liebste gewendet: „Sophia! Danke, dass du an meiner Seite bist seit neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen. Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten.“