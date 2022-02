Tennis: Hordorff stellt sich nach Ausraster vor Zverev

Hordorff warf zudem die Frage auf, ob für Zverev nach der historischen Nachtschicht nicht auch so etwas wie „mildernde Umstände“ gelten würden. Der deutsche Topspieler hatte erst am frühen Dienstagmorgen um 4.54 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby besiegt. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen.