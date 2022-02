Tennis: Novak Djokovic nicht mehr Nummer 1 der Weltrangliste - Medvedev überholt ihn

Der Serbe verlor am Nachmittag völlig überraschend sein Viertelfinal-Duell beim ATP-Turnier in Dubai und muss deswegen seine Spitzenposition abgeben. Djokovic unterlag dem tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely in zwei Sätzen mit 4:6, 6:7 und ist damit bei seinem ersten Turnier seit dem Eklat bei den Australian Open vorzeitig gescheitert.