Tennis: "Eine Katastrophe" - Rublev-Enthüllung nach Masterssieg

Auf dem Weg zu seinem zweiten Masterstitel auf der ATP-Tour hat Andrey Rublev im Vorfeld des Turniers in Madrid einige ungewöhnliche Hindernisse überwinden müssen. So berichtete der Russe nach seinem Finalsieg über den Kanadier Felix Auger-Aliassime (4:6, 7:5, 7:5) über einen Virus und eine Verletzung.

„Mir fehlen die Worte“, sagte Rublev in seinem Interview auf dem Platz. „Wenn man wüsste, was ich in den letzten neun Tagen durchgemacht habe, hätte man sich nicht vorstellen können, dass ich einen Titel gewinnen kann“, erklärte der 26-Jährige bei Sky .

Rublev musste Baby-Nahrung zu sich nehmen

„Zu Beginn des Turniers musste ich ins Krankenhaus, möglicherweise mit einem Virus oder etwas Ähnlichem. Mein halber Hals war komplett verstopft. Und die ersten Tage konnte ich nicht essen, weil es brannte, also musste ich Babynahrung essen. Es war eine Katastrophe. Dann bekam ich eine Entzündung an den Füßen, die sich auf die Knochen auswirkte. Ich konnte meine Füße nicht in die Schuhe stecken“, erinnerte sich der Russe mit Grausen an die ersten Tage in Madrid.