Tennis: Rublew holt neunten Titel auf der ATP-Tour

Der russische Tennisprofi Andrej Rublew hat seinen neunten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Am Sonntag setzte sich der Weltranglistensiebte im Finale des ATP-Turniers in Marseille 7:5, 7:6 (7:4) gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durch. Damit endete für Rublew eine knapp einjährige Durststrecke. Nach seinem Triumph in Rotterdam im März 2021 hatte er die Endspiele in Cincinnati, Halle und Monte Carlo verloren.