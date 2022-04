Alexander Zverev: So kann er Novak Djokovic als Nummer 1 der Weltrangliste ablösen

In der vergangenen Woche sah es endlich so aus, als käme der 24-Jährige in seiner Wahlheimat Monte Carlo wieder in Fahrt. Ohne Satzverlust stürmte Zverev ins Viertelfinale. Dort behielt der Weltranglistendritte nach über drei Stunden mit etwas Glück gegen Jannik Sinner die Oberhand.