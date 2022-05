Zverev kämpft sich gegen Cilic durch

Gegen den US-Open-Sieger von 2014 steigerte sich der Weltranglistendritte, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, im Laufe des Matches vor allem beim Aufschlag. Ein frühes Break im dritten Durchgang brachte Zverev dann durch. Eine Woche zuvor in München war er in seinem Auftaktmatch am späteren Turniersieger Holger Rune (Dänemark) gescheitert.