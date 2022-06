Tennis-Star Dominic Thiem: Polizei-Einsatz wegen Porno-Verdacht

Thiem, bei den French Open in Runde 1 sang- und klanglos ausgeschieden, kämpft seit längerem mit den Folgen einer langwierigen Handverletzung und ist in der Weltrangliste auf Platz 352 abgestürzt. Zuletzt sagte er seine Teilnahme in Wimbledon ab und will sich stattdessen darauf konzentrieren, bei Turnieren auf seinem bevorzugten Belag Sand wieder in Form zu kommen.