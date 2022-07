Alexander Zverev schuftet in der Reha - bald Nummer 1 der Welt?

Der historische Schritt auf den Thron, den bisher Boris Becker bei den Männern als einziger Deutscher geschafft hat, könnte Zverev am 15. August gelingen. Spitzenreiter Daniil Medwedew steht unter Druck: In der kommenden Woche in Los Cabos/Mexiko und vor allem beim ATP-Masters in Montreal/Kanada (ab 7. August) muss der Russe punkten, um vor Zverev zu bleiben. (News: Thomalla: Das liebe ich an Zverev)