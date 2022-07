Hanfmann verpasst Finale von Kitzbühel

Für den 20-Jährigen Misolic, der sein erstes ATP-Turnier bestreitet, gibt es nur eine kurze Verschnaufpause: Im Finale im Anschluss am Samstag wartet der an Nummer drei gesetzte Roberto Bautista Agut. Dieser hatte sich am Vortag im spanischen Halbfinale gegen Landsmann Albert Ramos-Vinolas mit 6:3, 7:6 (7:3) durchgesetzt.