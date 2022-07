"Wahnsinn": Dominic Thiem begeistert Bastian Schweinsteiger

„Es war mein Ziel vor einigen Wochen, wo es wirklich schlecht gelaufen ist, hier in Kitzbühel so weit zu sein, dass ich gutes Tennis bieten kann. Heute war es wirklich angerichtet, es war eine unglaubliche Stimmung, Gänsehaut beim Reinkommen und unglaubliches Tennis-Wetter“, freute sich Thiem vor 5800 Zuschauern im ausverkauften Stadion. „Ich bin sehr glücklich, dass es so ausgegangen ist. So was ist immer wieder aufs Neue sensationell, ich habe Gänsehaut gehabt. Es war ein Wahnsinn.“