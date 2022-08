Tennis, ATP: Gojowczyk in Washington in Runde eins ausgeschieden

Damit ist Dominik Koepfer (Furtwangen) der einzige Deutsche, der in der US-amerikanischen Hauptstadt in der zweiten Runde steht. Der 28-Jährige gewann sein Auftaktmatch gegen den Südkoreaner Kwon Soon Woo mit 3:6, 6:3, 6:4 und trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer sieben gesetzten Karen Chatschanow.